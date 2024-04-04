04 Апреля 2024
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Экономика Челябинская область В России
Фото: Накануне.RU

Судебные приставы арестовали имущество всех обособленных предприятий "Макфы"

Судебные приставы по иску Генеральной прокуратуры РФ арестовали движимое и недвижимое имущество всех обособленных предприятий компании "Макфа".
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Как сообщил ТАСС ведущий адвокат по делу Игорь Трунов, представляющий интересы экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, всех сотрудников предприятий предупредили об уголовной ответственности и вручили обязательство о явке в прокуратуру.

В общей сложности обеспечительные меры коснулись 34 предприятий.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура намерена обратить в доход государства акции "Макфы". Изначально утверждалось, что по делу о деприватизации "Макфы" арестованы активы Юревича и Белоусова на 100 трлн рублей. Позже стало известно, что иск к "Макфе" и аффилированным лицам заявили на 46 млрд, а не на 100 трлн.

Теги: Макфа, имущество, приставы, арест


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