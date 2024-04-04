Судебные приставы арестовали имущество всех обособленных предприятий "Макфы"

Судебные приставы по иску Генеральной прокуратуры РФ арестовали движимое и недвижимое имущество всех обособленных предприятий компании "Макфа".

Как сообщил ТАСС ведущий адвокат по делу Игорь Трунов, представляющий интересы экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, всех сотрудников предприятий предупредили об уголовной ответственности и вручили обязательство о явке в прокуратуру.

В общей сложности обеспечительные меры коснулись 34 предприятий.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура намерена обратить в доход государства акции "Макфы". Изначально утверждалось, что по делу о деприватизации "Макфы" арестованы активы Юревича и Белоусова на 100 трлн рублей. Позже стало известно, что иск к "Макфе" и аффилированным лицам заявили на 46 млрд, а не на 100 трлн.