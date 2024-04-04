Омбудсмен: Погибший в Москве чеченец не связан с терактом в "Крокусе"

Уроженец Чечни Асхаб Успанов умер в отделе полиции в Москве после задержания, мужчина не был связан с терактом в "Крокус Сити Холле", заявил уполномоченный по правам человека в ЧР Мансур Солтаев.

"Намеренно распространяются слухи и ложные домыслы в форме новостей, о том, что он был задержан, якобы, после совершения теракта, - написал он в телеграм-канале. - Между тем, по словам родственников Асхаба, он был задержан еще за несколько часов до совершения теракта".

Солтаев добавил, что, по официальной версии правоохранителей, мужчина совершил суицид.

"Все попытки привязать задержание и смерть Успанова к теракту в "Крокус Сити" носят провокационный характер", - подчеркнул омбудсмен.

В конце марта ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ Алексей Мельников заявил, что информация о смерти кого-либо из фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" не соответствует действительности. До этого в Сети появилась информация, что двое из арестованных по делу о теракте в "Крокусе" якобы скончались в СИЗО.