Экс-председатель пермского "Центра исторической памяти" получил условный срок

Индустриальный районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении председателя правления Пермской региональной благотворительной общественной организации "Центр исторической памяти" Александра Чернышова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Чернышов признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (умышленные действия, непосредственно направленные на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС культурных ценностей в крупном размере).

Напомним, ранее сообщалось, что Чернышов пытался вывезти в Германию архивные документы "Мемориала"*, представляющие, согласно экспертной оценке, культурную и историческую ценность. Отмечается, что преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком три года, с применением ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации условно с испытательным сроком три года. Осужденный освобожден из-под стражи в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил.

*Внесен Минюстом РФ в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. В настоящий момент общество ликвидировано.