ФСБ задержала израильтянина, собиравшегося вступить в ВСУ

В Краснодарском крае задержали 64-летнего израильтянина, намеревавшегося – по данным ФСБ – вступить в ВСУ. Сообщается, что гражданин Израиля ранее служил в ЦАХАЛ.

"УФСБ России по Краснодарскому краю задержан гражданин Израиля Ланзман Юваль 1960 г.р. <…> вынашивавший намерения вступить в украинские вооруженные формирования в целях участия в боевых действиях против Российской Федерации. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что иностранец негативно относится к СВО и политике, проводимой руководством РФ, в связи с чем направлял в адрес различных террористических организаций, запрещенных на территории РФ, свои анкетные и автобиографические данные для вступления в состав указанных организаций и выполнения боевых задач против России", - заявили в ФСБ.

Задержанному предъявлено предостережение "о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("участие в деятельности террористической организации")".

Также в ФСБ добавили, что депортировали мужчину в Израиль и запретили въезд в Россию.