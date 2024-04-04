"Сад памяти" в В Астраханской области пополнился новыми посадками деревьев

Первые восемь тысяч деревьев высадили в Астраханской области, приняв участие во всероссийской акции «Сад памяти», которая стартовала в России 18 марта в рамках нацпроекта «Экология», сообщает служба природопользования и охраны окружающей среды региона.

Торжественное открытие международной акции прошло в парковой зоне по улице Центральной города Нариманов. Место отдыха горожан украсили молодые клены и ясени. В посадке деревьев приняли участие вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области Денис Афанасьев, активисты движения «Волонтёры Победы», подростки, молодёжь, местные жители.

На территории Западнодельтового лесничества сотрудники Камызякского лесхоза совместно с волонтёрами высадили более восьми тысяч саженцев джузгуна. Всего в рамках акции в лесном фонде запланирована посадка 150 тысяч сеянцев различных пород. Мероприятия пройдут во всех районах Астраханской области.

Ежегодно участники акции высаживают свыше 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. С 2020 года природоохранную инициативу поддержали свыше 5,5 млн человек из более чем 50 стран мира. В результате за четыре года в России и за рубежом появилось больше 100 миллионов деревьев.