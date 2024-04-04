ФАС потребовала от Apple объяснить блокировку бесконтактной оплаты для россиян

Действия компании Apple содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, заявила Федеральная антимонопольная служба России.

Отмечается, что сейчас российские пользователи iOS устройств, в том числе приобретенных во время их официальных продаж в России, фактически не могут использовать их функционал для получения банковских услуг и совершения оплаты.

Кроме того, Apple удалила из App Store и не допускает в него мобильные приложения большинства российских банков. Также компания не позволяет устанавливать на свои устройства приложения не из App Store.

При этом система Apple Pay не позволяет привязывать российские банковские карты таких банков. Вместе с тем технология бесконтактной оплаты NFC в iOS доступна только для системы Apple Pay. Это делает невозможным использование на устройствах Apple систем бесконтактной оплаты Mir Pay, SberPay, Tinkoff Pay и др.

"Apple необходимо представить позицию относительно доступа российских платежных систем к бесконтактным платежам в системе iOS", — заявили в ФАС.

В январе сообщалось, что Apple заплатила антимонопольный штраф почти в 1,2 млрд рублей. В июле 2022 года ФАС признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство. Apple запрещала разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также использовать альтернативные способы оплаты.