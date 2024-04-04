Яна Поплавская призвала родителей обратить внимание на песню "Сосала - не сосала"

Актриса Яна Поплавская возмущена песней "Сосала - не сосала", которая есть в "Тиктоке" и свободно доступна в "Яндекс.Музыке".

Авторы делают деньги на развращении подростков, которые завтра будут обществом. Девочки дергаются под нее и поют "ты просил, чтоб я с*****", пишет Поплавская. То есть в Год семьи пропагандируется откровенная порнография. А власти ничего не предпринимают, чтобы оградить детей от этой грязи. Притом что политики, чиновники, омбудсмены хором говорят "чужих детей не бывает". А тем временем "певица" еще ведет свой телеграм-канал, где 64 тысячи подписчиков.

Позже актриса сообщила, что фанаты этой "певицы" оставили у нее под постами много комментариев. Они изрыгают потоки мата, при этом единицы из них могут сказать что-то связное в защиту своего "кумира". И обвиняют взрослых, от которых полностью зависят.

Сын актрисы Клим Поплавский записал видеоролик, в котором призвал родителей обратить внимание на смартфоны, которые они дали своим детям, и что они там смотрят. Потом может быть поздно.

