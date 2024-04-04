«Ростелеком» и «Трансинформ» охватят оптическими сетями 100 % территории закрытого города Лесного

«Ростелеком» и «Трансинформ» договорились совместно развивать цифровые услуги и сервисы в городе Лесном. Закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО), расположенное в Свердловской области, играет важную роль в развитии единого технологического цикла ядерного комплекса страны. Операторы планируют обеспечить оптическими линиями связи 100 % территории муниципалитета, сообщает пресс-служба ПАО "Ростелеком".

Антон Царегородцев, советник вице-президента, директора Екатеринбургского филиала «Ростелекома» отмечает: «Наша команда развивает телеком-инфраструктуру не только в мегаполисах, но и в закрытых городах Свердловской области. Для выполнения задач по цифровизации Лесного "Ростелеком" установил партнерские отношения с местным оператором связи. Вместе мы обеспечим население и организации промышленного города качественными ИТ-сервисами, а также повысим безопасность местной критической информационной инфраструктуры».

Благодаря строительству оптических магистралей у жителей Лесного появилась возможность пользоваться интернетом на скорости до 512 Мбит/с, интерактивным телевидением, видеонаблюдением, системой «Умный дом» и видеосервисом Wink. Кроме того, при первичном подключении лесничане получают пакетные тарифы «Ростелекома» со значительной скидкой.

По словам Александра Корепанова, генерального директора «Трансинформ», после заключения партнерского соглашения цифровыми услугами воспользовались уже десятки жителей Лесного. Компания ведет активное строительской оптических сетей для расширения доступа жителей города к услугам "Ростелекома" с целью предоставления возможности подключения каждой квартиры к высокоскоростному качественному интернету.