На месте магазинов IKEA могут открыться бани

На месте магазинов IKEA в торговых центрах "Мега" могут появиться новые объекты. В 10 из 15 ТЦ по всей стране пространства готова арендовать ГК "Основа" – под свои термальные комплексы "Термолэнд", пишет "Коммерсант". Однако заполнить все помещения одним арендатором будет сложно, считают участники рынка, поэтому площади могут поделить между разными структурами.

После ухода IKEA из России на фоне начала СВО владельцем ТЦ "Мега" стал Газпромбанк. Общая площадь, которую ранее занимали шведские магазины и которую теперь надо заполнить, составляет около 400 тыс. кв. метров.

По предварительным данным, первый банный комплекс на месте IKEA откроется в Казани.