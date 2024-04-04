Организаторы анонсировали дату проведения форума "Финмаркет" в Екатеринбурге

Организаторы Всероссийского финансового форума "Финмаркет" анонсировали дату проведения и план мероприятий. Главной темой форума станет бизнес в эпоху глобальных перемен.

Организаторами мероприятий выступают власти Свердловской области и Екатеринбурга, а также областной фонд поддержки предпринимательства и Сбербанк.

Проведение форума запланировано на 15-16 мая. В эти дни в "Екатеринбург-ЭКСПО" и креативном кластере "Домна" соберутся бизнесмены, аналитики, футурологи и банкиры, чтобы обсудить "Финансы в период трансформации" - именно такой подзаголовок получил "Финмаркет-2024".

"Мы живем в эпоху глобальных изменений. Традиционные бизнес-модели, способы взаимодействия с клиентами и долгосрочные стратегии теряют актуальность. Перемены приходят быстрее, чем мы успеваем их осознать. Мы обсудим: как адаптировать бизнес-стратегию к бурному технологическому прогрессу? На чем зарабатывать в мире сверхбыстрых изменений? Как угнаться за изменчивым поведением потребителей?" - говорится на сайте форума.

Среди приглашенных гостей более 10 экспертов федерального уровня. Также ожидается участие зампредседателя комитета Госдумы Федерального собрания РФ по экономической политике, научного руководителя "Института проблем глобализации" Михаила Делягина, президента Ассоциации спикеров СНГ Радислава Гандапаса, основателя и руководителя проекта "ВкусВилл. Практика" Евгения Щепина и других.

Зарегистрироваться на форум или подробнее ознакомиться с программой можно на официальном сайте "Финамркет-2024".