04 Апреля 2024
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Общество Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер на личном приеме решал вопросы южноуральцев

Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер в региональной приемной Президента страны провел личный прием граждан. В общении главы региона с жителями участвовали главы территорий, руководители профильных ведомств, главный федеральный инспектор Денис Чернятьев.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проводит личное общение с южноуральцами регулярно, он убежден - личное общение является важным принципом работы для главы региона.

«Проведение встреч с жителями, приемов по личным вопросам – это обязанность каждого представителя власти, и министра, и главы города, района и региона – всех руководящих должностей. Вы знаете, в каждой территории я встречаюсь с людьми», - подчеркивал глава региона на совместных с руководителями муниципалитетов совещаниях свою позицию.

Темы обращений жителей Челябинской области к Алексею Текслеру в ходе состоявшегося накануне личного приема касались самых разных сфер жизни.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Так, пенсионер Валерий Меньщиков из поселка Полевого Сосновского района обратился к губернатору с просьбой отремонтировать участок дороги от поселка в сторону Троицка. По словам мужчины, этот вопрос волнует многих жителей поселка.

Министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев сообщил, что проект работ уже подготовлен, прошли процедуры по заключению соответствующего контракта и до конца октября дорогу отремонтируют.

«А благодаря выделенной субсидии получится привести в порядок еще две поселковые улицы, на которых находятся социальные учреждения, в том числе фельдшерско-акушерский пункт», – добавил Алексей Нечаев.

Губернатор региона отметил, что в последние годы в области строится и ремонтируется большой объем дорог, порядка 800-900 км в год, в отличие от предыдущих лет, когда объемы были недостаточными.

Проблему неустойчивого энергоснабжения от лица жителей поселка Вавиловец Сосновского района поднял на личном приеме губернатора Александр Смирнов.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяна Кучиц пояснила, что по поручению губернатора в поселке уже ведется соответствующая работа.

«В конкретном случае качество электроэнергии получится улучшить уже до конца апреля, – пообещала Татьяна Кучиц. – До середины августа планируем также установить дополнительные трансформаторные подстанции и капитально отремонтировать воздушные линии».

Губернатор сообщил, благодаря государственно-частному партнерству с «Россетями» в области сейчас реализуется масштабная программа по модернизации сетей электроснабжения.

«Проблема с надежностью электроснабжения Кременкульского направления известная, – добавил Алексей Текслер. – В прошлом году многое было сделано, чтобы ее решить. В этом году договорились о дополнительных мерах».

Многодетная мама из села Меседа Катав-Ивановского района Светлана Сахновская попросила губернатора помочь улучшить сотовую связь и провести интернет в село.

Министр информационных технологий, связи и цифрового развития Игорь Фетисов заверил, что такая возможности есть, а соответствующий комплекс работ проведут до начала нового учебного года.

Алексей Текслер подчеркнул, что устойчивая связь и интернет – это сегодня неотъемлемая часть качественной жизни каждой семьи. В целом в регионе много делается по проекту «Устранение цифрового неравенства» нацпроекта «Цифровая экономика». За последние годы эта работа проведена в 480 населенных пунктах.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Библиотекарь из села Минка Усть-Катавского района Наталья Творогова попросила решить вопрос с ремонтом Дома культуры, где 36 лет не было капремонта.

Как выяснилось в ходе личного приема губернатора, вопрос будет решен уже в этом году. Министр культуры Алексей Бетехтин пояснил, что в рамках нацпроекта «Культура» капремонт запланирован, его проведут до 1 сентября.

Алексей Текслер при этом акцентировал внимание на необходимости провести эту работу комплексно: вместе с ремонтом обновить оборудование, мебель, обустроить прилегающую территорию. Такой подход в Челябинской области является нормой - только за прошлый год в регионе капитально отремонтировали 10 муниципальных ДК.

«Серебряный» волонтер из Златоуста Валентина Соболева попросила главу региона помочь с благоустройством территории ДК «Металлург».

Глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский рассказал женщине, что по поручению губернатора муниципалитет уже получил денежные средства на благоустройство территории. И к юбилею города эта общественная локация будет обновлена.

А губернатор Алексей Текслер сообщил, что около ДК «Металлург» также установят стелу в честь присвоения Златоусту звания Города трудовой доблести.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Светлана Сыщенко из поселка Ишалина Аргаяшского района попросила главу региона построить новое здание с детсадом для Краснооктябрьской школы, так как действующее помещение переполнено.

По данным заместителя министра образования и науки Веры Полетаевой, уже разработан проект нового здания школы на 240 мест с дошкольным отделением на 120 мест. Сейчас идет процедура госкспертизы.

Глава региона вопрос посчитал важным, поручил проработать все детали с госэкспертизой и провести подготовительные работы.

Теги: алексей текслер, личный прием граждан, южноуральцы


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