В Прикамье после теракта в "Крокусе" усилят меры безопасности

В Прикамье усилят меры антитеррористической защищенности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Вопрос был рассмотрен на внеочередном заседании Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в связи с терактом, который произошел 22 марта в "Крокус Сити Холле". Участие в совещании приняли руководители силовых структур, профильных министерств и ведомств правительства Пермского края.

"Мы приняли решение усилить меры безопасности в регионе. Особое внимание – обеспечению безопасности мест массового пребывания людей. Необходимо, чтобы они соответствовали всем нормам антитеррористической защищенности, а мероприятия по обеспечению безопасности проводились в полном объеме. Важно, чтобы мы предотвращали саму возможность совершения подобных преступлений", – подчеркнул глава Прикамья Дмитрий Махонин.

Во время совещания было предложено рекомендовать организаторам массовых мероприятий проводить их только там, где обеспечены требования к антитеррористической защищенности, а также привлекать дополнительные силы и средства охранных организаций, добровольных дружин и казачества.

Кроме того, были выработаны дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности объектов (территорий) Пермского края. Особое внимание Комиссии уделено повышению бдительности населения Пермского края для выявления признаков подготовки терактов, а также порядку действий в случае их совершения.

Вечером 22 марта несколько человек ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание. СКР возбудил дело о терроризме. Власти сообщили о задержании 11 подозреваемых по уголовному делу.

По последним данным, в результате теракта погибли 144 человека, пострадал 551 человек.