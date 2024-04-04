Студенты рабочих специальностей пройдут практику в "Атомстройкомплексе"

Более 40 студентов рабочих специальностей вышли на практику на стройки и производства Свердловской области. Столяры, штукатуры, плиточники и маляры получают практические навыки по будущей профессии и первые зарплаты на предприятиях компании "Атомстройкомлекс".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, большинство практикантов – учащиеся Уральского колледжа технологий и предпринимательства, с которым строители сотрудничают много лет. Благодаря тому, что в "Атоме" реализован полный цикл производства – от проектирования до эксплуатации зданий – студентам доступен широкий спектр направлений для получения практического опыта.

Большинство ребят трудится на строительстве жилых домов, коммерческих помещений и объектов социальной инфраструктуры, в том числе школ и медицинских учреждений. Еще восемь третьекурсников колледжа работают на заводе – помощниками операторов деревообрабатывающих станков в цехе ЗАО "БиКдрев" (входит в структуру "Атомстройкомплекса"). Здесь выпускают межкомнатные двери, которые устанавливают на объектах, возводимых и реконструируемых "Атомом".

"На время прохождения производственной практики учащиеся официально трудоустраиваются к нам на предприятия и получают заработную плату, в среднем практика длится два месяца. По статистике, не менее 30% практикантов после получения дипломов возвращаются к нам работать. Тем, кто продолжает обучение в вузе, мы даем возможность совмещать работу с учебой, трудоустраивая на неполный день, по гибкому графику", - отметила директор по персоналу компании "Атомстройкомплекс" Галина Хабарова.

В ближайшее время в "Атоме" ожидают притока молодых кадров: девелопер стал опорным работодателем образовательного строительного кластера, созданного в Свердловской области в рамках федерального проекта "Профессионалитет". В этом году 150 первокурсников проекта заключили договоры о целевом обучении с "Атомом" и гарантированно смогут трудоустроиться в компанию. На практику эти ребята придут в компанию в конце года, однако уже сейчас они посещают стройки и заводы в ходе производственных экскурсий, а профессиональные навыки отрабатывают в обновленных учебных мастерских, оборудованных и оснащенных современными рабочими инструментами благодаря "Профессионалитету".