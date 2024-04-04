Politico: Истребители F-16 уже неактуальны для ВСУ

Американские истребители F-16 уже неактуальны для украинской армии, пишет газета Politico со ссылкой на офицеров ВСУ.

"F-16 были нужны в 2023 году, а в 2024 году они не подойдут", - сказал один из собеседников издания.

Украинские военные пояснили, что Россия приготовилась к возможной передаче истребителей ВСУ. По их словам, ВС РФ рассчитывают выгодные позиции для размещения зенитных комплексов, чтобы поражать F-16, пишет ТАСС.

В марте сообщалось, что подготовка украинских пилотов к полетам на F-16 пробуксовывает. Так, в созданном специально для них учебном центре в Румынии до сих пор пусто. Ожидается, что полностью готовы пилоты из первого отряда будут в следующем году, к тому времени на Украину возможно будут поставлены шесть F-16 из 45, обещанных европейскими союзниками.