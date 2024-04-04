04 Апреля 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Депутат Госдумы: Минфин и ЦБ перекачивают бюджетные деньги в коммерческие банки

Независимый депутат Госдумы Оксана Дмитриева обвинила Минфин и Центральный банк России в использовании "теневых бюджетных схем" для обогащения коммерческих банков. При этом наращивается госдолг – в огромных объемах и без достаточного основания, считает парламентарий.

По словам Дмитриевой, сейчас из-за дефицита бюджета правительство ежегодно берет в долго около 4 трлн руб. у коммерческих банков под высокий процент – больше 10% годовых. При этом продолжает пополнять Фонд национального благосостояния нефтяными сверхдоходами, то есть растит долговые обязательства при наличии денег "на другом счете".

"Вся пирамида госдолга нужна для перекачки ресурсов в банковский сектор и реализации теневых, по сути, бюджетных схем", - цитирует Дмитриеву "Независимая газета". По словам депутата, особенно вызывающими расходы на обслуживание госдолга выглядели во времена профицитных бюджетов. "В чем сакральный смысл планировать займы при профицитном бюджете и платить проценты? При том, что расходы на обслуживание долга уже превышают расходы бюджета на образование и объем трансфертов на выравнивание регионов", – интересовалась Дмитриева у главы Минфина Антона Силуанова. Министр фактически ушел от ответа на вопрос.

Теги: минфин, госдолг, кредит, бюджет


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