04 Апреля 2024
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Образование В России Москва
Фото: Департамент образования города Москвы

Для учителей Москвы введено требование - заставить школьников выполнять 70% цифровых тестов

Владельцы "Московской электронной школы" (МЭШ) вводят требование для московских учителей. Они требуют от них выполнения детьми большей части цифровых домашних заданий. Об этом сказано в письме, которое администрация МЭШ разослала учителям.
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В нем сказано, что специально были разработан такой инструмент контроля, как цифровое домашнее задание - тесты с автоматической проверкой. Ребенок сразу получает результат выполнения домашнего задания, а учитель не нужен. И учителя, которые в 20% случаях задают цифровое домашнее задание, получают в свою копилку 1,5 балла.

Но анализ показывает, что учителя часто формально выдают цифровые домашние задания, а школьники их не делают, так как не обязаны, а учителя не обязаны проверять. Чтобы побудить как можно больше перейти на "цифру", администрация сервиса вводит требование - с 16 апреля эти выплаты будут осуществляться только при условии выполнения учениками не менее 70% от общего количества выданных цифровых тестов. Учитель обязан проверить и поставить оценку.

"70% домашних заданий, выполненных в МЭШ, - и только тогда московский учитель получит 15 000 к зарплате! Как вы думаете, кто устоит из учителей от такого соблазна и будет, аки какой-то старовер, требовать от детей писать что-то в тетрадях, учить стихи или делать что-то руками?" - вопрошает руководитель городского родительского комитета Санкт-Петербурга, школьный учитель информатики Михаил Богданов, который опубликовал письмо МЭШ.

Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, профессор ряда вузов, популяризатор математики и лидер движения "Родная школа" Алексей Савватеев говорит, что в Москве, где зарплаты учителей, в отличие от остальной России, очень приличные, создана порочная система - там учителям платят за халтуру, требуя эту халтуру внедрять.

"Если учитель в Москве говорит: берите тесты из МЭШ и решайте, то этому учителю доплачивается некоторая заметная сумма денег. То есть за халтуру у нас платят деньги! Если вы настоящий учитель из прошлого, который умеет учить добросовестно и хорошо, то вы получаете мало, а если вы халтурщик, то вы получаете много!" - рассказал Савватеев в 2023 году на форуме "Народное образование".

Он считает, что реальный уровень выпускников сейчас - это 6-7 класс советской школы. А в случае продолжения нынешних тенденций будет еще хуже.

Общественное движение "Родители Москвы" недоумевает, почему никто не задается вопросом: за что платят эти немалые деньги? Кому это выгодно?

"Для учителя целью должен быть здоровый и развитый, умный, талантливый ребенок, а не слабоумный, нервно тыкающий кнопки очкарик! МЭШ - средство, которое добило московское образование", - пишет об этой новости движение.

Теги: учитель, тесты, цифровизация, школа, МЭШ, образование


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