В Тугулыме родители отсудили у детского лагеря больше 100 тысяч за издевательства над их сыном

В Тугулыме родители подали в суд на МАООУ ДО "Детский центр "Гурино", в котором издевались над их сыном. Подробнее об итогах судебного разбирательства рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Напомним, ранее следователям поступила информация о возможных случаях издевательства над малолетним ребенком со стороны несовершеннолетних подростков в одном из детских оздоровительных лагерей Тугулымского района. Организована проверка, в том числе на наличие в данной ситуации возможных признаков статьи 293 УК РФ (Халатность).

В ходе расследования выяснилось, что в июне 2023 года мальчика подселили в один корпус к более страшим ребятам, которые и начали над ним измываться. При этом, со стороны сотрудников центра не было надлежащего контроля за действиями детей. По приезде родители увидели у сына ссадины, кровоподтеки, а также заметили незначительный уровень непродуктивной нервно-психической напряженности.

Прокурор встал на сторону истца. Более того, в судебном заседании было установлено, что причинение физических и нравственных страданий несовершеннолетнему причиняет нравственные переживания и его родителям.

По результатам рассмотрения гражданского дела Талицкий районный суд с учетом заключения прокурора взыскал в пользу малолетнего в качестве компенсации морального вреда 100 тыс. рублей, в пользу его матери – 10 тыс. рублей. Судебный акт не вступил в законную силу.