Американец заключил контракт на военную службу в Югре

Американец заключил контракт на военную службу в Центре патриотов в Ханты-Мансийске, сообщает телеканал "Мегаполис"

Несколько месяцев назад военнослужащий с позывным Вил приехал на Донбасс добровольцем. Он служил в составе интернациональной бригады "Пятнашка". Заключить контракт с Минобороны боевые товарищи посоветовали в Югре.

"Это просто потрясающая социальная поддержка. С самого начала моего нахождения здесь мне предоставили отличного переводчика. Нет, серьезно. Это важно. Здесь в офисе, в котором меня принимают, работа построена замечательно. Мне предоставили очень много поддержки и заботы. Служба здесь, в РФ - это наименьший вклад, который я могу внести, чтобы отплатить людям за их доброту, заботу и поддержку", - заявил американец, подписывая контракт в Ханты-Мансийске.