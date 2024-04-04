Американец заключил контракт на военную службу в Югре
Американец заключил контракт на военную службу в Центре патриотов в Ханты-Мансийске, сообщает телеканал "Мегаполис"
Несколько месяцев назад военнослужащий с позывным Вил приехал на Донбасс добровольцем. Он служил в составе интернациональной бригады "Пятнашка". Заключить контракт с Минобороны боевые товарищи посоветовали в Югре.
"Это просто потрясающая социальная поддержка. С самого начала моего нахождения здесь мне предоставили отличного переводчика. Нет, серьезно. Это важно. Здесь в офисе, в котором меня принимают, работа построена замечательно. Мне предоставили очень много поддержки и заботы. Служба здесь, в РФ - это наименьший вклад, который я могу внести, чтобы отплатить людям за их доброту, заботу и поддержку", - заявил американец, подписывая контракт в Ханты-Мансийске.