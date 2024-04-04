СМИ: Отделка стен зала "Крокуса" могла способствовать быстрому распространению пожара

Материалы, которыми были отделаны стены зрительного зала "Крокус сити холла", могли способствовать стремительному развитию пожара во время теракта. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Там заявили, что, по предварительной информации, стены были отделаны горючими материалами. Сейчас вся информация, документы и сертификаты соответствия изучаются и анализируются.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил выяснить, как работали системы оповещения в "Крокус Сити Холле" во время теракта и были ли открыты эвакуационные выходы. Также он потребовал проверить состояние противопожарной безопасности на объекте. СМИ писали, что у следователей появилась информация о четырех заблокированных лестницах в "Крокус сити холл" во время теракта. Кроме того, по словам очевидцев, на дверях с "Антипаникой" висели велосипедные замки, которые пострадавшим пришлось ломать своими руками. Также сообщалось, что система дымоудаления якобы не сработала.

Бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов, сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, опроверг эти высказывания. По его словам, эвакуационные выходы в "Крокус Сити Холле" работали в штатном режиме, люди, спасаясь, натыкались на запертые двери для персонала, они вели в служебные помещения.

Адвокат пострадавших от теракта Игорь Трунов подал в СК заявление с просьбой возбудить уголовное дело в отношении владельцев комплекса. По мнению заявителей, здание не было оборудовано системами противопожарной защиты в должной мере. Утверждается, что, к примеру, в течение нескольких секунд после начала пожара загорелся занавес сцены и кресла в зале, хотя по нормам они должны быть изготовлены из огнеустойчивых материалов.