В Екатеринбурге 14-летняя школьница на самокате врезалась в машину

На улице Агрономическая, 58 в Екатеринбурге в ДТП попала 14-летняя школьница на электросамокате. Девушка врезалась в машину, получила травмы и была доставлена в больницу. Подробнее об инциденте рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Авария произошла накануне в 18.17. По предварительной информации, водитель "Лада Нива" ехал по Агрономической со стороны пер. Ремесленный в сторону ул. Санаторная. Как позднее рассказал сам водитель, при проезде пешеходного перехода, он почувствовал сильный удар в правую заднюю пассажирскую дверь. Тогда он остановился и увидел лежащую девушку с самокатом.

14-летняя школьница получила различные травмы и была доставлен в больницу. Мама подростка рассказала, что дочь отпросилась погулять после школы, а электросамокат взяла без разрешения.

Сотрудники полиции также установили личность водителя. Им оказался 69-летний мужчина с 30-летним стажем вождения. За это время к административной ответственности привлекался трижды. На момент ДТП был трезв.

На месте происшествия сотрудниками ГИБДД проведены замеры, составлены процессуальные документы.

Госавтоинспекция г. Екатеринбурга призывает родителей постоянно объяснить детям правила безопасного передвижения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Основные правила сводятся к следующим пунктам: спешиваться перед пешеходным переходом, не отвлекаться во время движения на телефон, соблюдать принцип "одно устройство - один человек", использовать защитную экипировку и световозвращающие элементы.

Водителям транспортных средств напоминают, что приближаясь к пересечению проезжей части и тротуара, к пешеходным переходам, необходимо быть предельно внимательнее, не забывать, что по тротуару двигаются велосипедисты и пешеходы на электросамокатах.