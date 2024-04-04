04 Апреля 2024
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Фото: скриншот с youtube-канала &quot;ФК «Локомотив» Москва&quot; / youtube.com/fclokomotiv

"Мы не вошли в игру". Тренер "Локомотива" объяснил вылет от "Урала" из Кубка России

Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов поделился мыслями о вылете своей команды из Кубка России по футболу. Об этом он рассказал после поражения от екатеринбургского "Урала".

Встреча второго этапа 1/4 финала Пути регионов состоялась накануне на "Екатеринбург-Арене" и завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный мяч в самом начале игры забил защитник уральцев Эмерсон. Таким образом, "Урал" прошел в следующую стадию Кубка, а "Локомотив" вылетел из турнира.

После игры Галактионов объяснил, почему так произошло.

"Мы не вошли в игру. Команда провела очень энергозатратный матч с "Краснодаром", мы попытались выпустить свежих игроков. Но вот этот быстрый мяч, который мы пропустили, немного команду ошеломил. Опять мы инициативу взяли, но реализации нам не хватило. Наверное, не получилось и того хорошего отрезка во втором тайме. Стартовые минуты были неплохими, но концовка матча нам не удалась, к сожалению", - приводит слова тренера официальный сайт столичного клуба.

Он отметил, что "та задача, которая стояла, мы ее не решили".

"Это ответственность тренера. По приезду будем разговаривать. Буду инициировать встречу с руководством, как жить дальше", - заявил Галактионов.

Соперник "Урала" по следующей стадии Кубка России станет известен позже.

Теги: Локомотив, Урал, Галактионов, тренер


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