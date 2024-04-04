В Москве из-за сильного ветра погибли два человека, 15 пострадали

Два человека погибли, 15 пострадали в результате штормового ветра в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В среду вечером порывы ветра достигали больше 21 м/c. На город обрушился дождь.

"Мы своевременно приняли все меры оповещения", - написал градоначальник в телеграм-канале. Были закрыты крупные городские парки и другие открытые общественные места.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Городские службы продолжают устранять последствия непогоды.

По данным Mash, в Подмосковье пострадало два человека — на ребенка упало дерево, женщину придавило железным листом. Оба госпитализированы в средне-тяжелом состоянии.