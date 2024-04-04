Тюменского производителя куриных яиц оштрафовали на 500 тыс. рублей

В Тюменской области общество "ПРОДО Тюменский бройлер" оштрафовали на 500 тыс. руб. за куриные яйца, содержащие антибиотики, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Нарушения выявила проверка Россельхознадзора. В ведомстве установили, что в куриных яйцах, произведенных с целью реализации, содержатся антибиотики сульфадиазин и триметоприм. Их наличие в пищевой продукции не допускается, поскольку создает потенциальную угрозу жизни или здоровью людей. Компанию-производителя привлекли к административной ответственности.

Резолютивная часть решения была оглашена 1 апреля. Компания может обжаловать его в течение 10 дней в Восьмом арбитражном апелляционном суде.