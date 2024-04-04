Волонтеры Алексея Вихарева вышли на субботник для борьбы с наркограффити

04 Апреля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Теракт в "Крокусе"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество Свердловская область
Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Волонтеры Алексея Вихарева вышли на субботник для борьбы с наркограффити

Активисты Волонтерского центра депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева вышли на субботник для борьбы с наркограффити. Свою акцию они приурочили к проведению голосования за территории, благоустройством которых займутся в 2025 году в рамках федеральной программы "Формирование комфортной и городской среды".

Алексей Вихарев(2024)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Волонтеры Алексея Вихарева проводят субботники с призывом выбрать парк для благоустройства(2024)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Напомним, что волонтеры Вихарева уже почти год работают на благо Среднего Урала: организовывают уборку снега, проводят мастер-классы для школьников и пенсионеров, помогают медикам, спасают животных и многое другое. Не осталась без внимания и проблема с наркограффити. О них зачастую сообщают сами горожане, либо узнают активисты в ходе ежемесячных плановых рейдов.

Волонтеры Алексея Вихарева проводят субботники с призывом выбрать парк для благоустройства(2024)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

"Наркографити — это большая проблема Екатеринбурга. Новая реклама наркомагазинов на фасадах домов появляется быстрее, чем успевают закрасить старую. Поэтому тут не обойтись без помощи волонтеров. С лета прошлого года мы регулярно выходим на улицы города с баллончиками краски, реагируем на сообщения горожан. Совместными усилиями избавимся от рекламы наркотиков в городе!", - рассказал волонтер центра Сергей Воропаев.

Волонтеры Алексея Вихарева проводят субботники с призывом выбрать парк для благоустройства(2024)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Свою акцию волонтеры также приурочили к важному голосованию. До конца апреля жители Екатеринбурга должны определиться с территорией, которую будут благоустраивать в 2025 году. Однако для этого уральской столице стоит в совокупности собрать 380 тыс. голосов, что является минимальным проходом для участия в федеральной программе.

Волонтеры Алексея Вихарева проводят субботники с призывом выбрать парк для благоустройства(2024)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

"В прошлом году мы активно боролись за наш парк "Уралмаш", и он победил. Благоустройство там уже началось. В этом году волонтеры моего центра помогают другим паркам города. Чтобы выборы состоялись и Москва дала большие деньги, нужна большая явка. 380 тысяч горожан должны проголосовать. Или парк проиграет. Нам важен голос каждого! Голосуй за свой парк или потеряешь!" —заключил руководитель фракции "Единой России" в гордуме Алексей Вихарев.

До 30 апреля волонтеры центра будут помогать горожанам проголосовать – для этого нужен интернет и телефон. Они также продолжат раздавать листовки, рассказывать о проекте и его значимости для Екатеринбурга.

Волонтеры Алексея Вихарева проводят субботники с призывом выбрать парк для благоустройства(2024)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Напомним, в прошлом году победителем голосования стал Летний парк "Уралмаш". Большая заслуга в этом принадлежит Алексею Вихареву. Он организовал работу волонтеров, которые помогали горожанам отдать свой голос с помощью СМС, и провел большую информационную кампанию. В результате парк набрал более 90 тыс. голосов и после двухлетней борьбы вырвался в лидеры. В День России, 12 июня, при поддержке депутата в парке в честь победы прошел большой концерт с участием группы "На-На". До начала глобального благоустройства в парке установлено и запущено Колесо обозрения, появилось освещение и фуд-корт. Преображение продолжится в этом году, всего на эти цели предусмотрено 180 млн рублей.

Теги: Алексей Вихарев, Екатеринбург, волонтеры, благоустройство, субботник, наркограффити


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети