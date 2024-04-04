Волонтеры Алексея Вихарева вышли на субботник для борьбы с наркограффити

Активисты Волонтерского центра депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева вышли на субботник для борьбы с наркограффити. Свою акцию они приурочили к проведению голосования за территории, благоустройством которых займутся в 2025 году в рамках федеральной программы "Формирование комфортной и городской среды".

Напомним, что волонтеры Вихарева уже почти год работают на благо Среднего Урала: организовывают уборку снега, проводят мастер-классы для школьников и пенсионеров, помогают медикам, спасают животных и многое другое. Не осталась без внимания и проблема с наркограффити. О них зачастую сообщают сами горожане, либо узнают активисты в ходе ежемесячных плановых рейдов.

"Наркографити — это большая проблема Екатеринбурга. Новая реклама наркомагазинов на фасадах домов появляется быстрее, чем успевают закрасить старую. Поэтому тут не обойтись без помощи волонтеров. С лета прошлого года мы регулярно выходим на улицы города с баллончиками краски, реагируем на сообщения горожан. Совместными усилиями избавимся от рекламы наркотиков в городе!", - рассказал волонтер центра Сергей Воропаев.

Свою акцию волонтеры также приурочили к важному голосованию. До конца апреля жители Екатеринбурга должны определиться с территорией, которую будут благоустраивать в 2025 году. Однако для этого уральской столице стоит в совокупности собрать 380 тыс. голосов, что является минимальным проходом для участия в федеральной программе.





"В прошлом году мы активно боролись за наш парк "Уралмаш", и он победил. Благоустройство там уже началось. В этом году волонтеры моего центра помогают другим паркам города. Чтобы выборы состоялись и Москва дала большие деньги, нужна большая явка. 380 тысяч горожан должны проголосовать. Или парк проиграет. Нам важен голос каждого! Голосуй за свой парк или потеряешь!" —заключил руководитель фракции "Единой России" в гордуме Алексей Вихарев.

До 30 апреля волонтеры центра будут помогать горожанам проголосовать – для этого нужен интернет и телефон. Они также продолжат раздавать листовки, рассказывать о проекте и его значимости для Екатеринбурга.

Напомним, в прошлом году победителем голосования стал Летний парк "Уралмаш". Большая заслуга в этом принадлежит Алексею Вихареву. Он организовал работу волонтеров, которые помогали горожанам отдать свой голос с помощью СМС, и провел большую информационную кампанию. В результате парк набрал более 90 тыс. голосов и после двухлетней борьбы вырвался в лидеры. В День России, 12 июня, при поддержке депутата в парке в честь победы прошел большой концерт с участием группы "На-На". До начала глобального благоустройства в парке установлено и запущено Колесо обозрения, появилось освещение и фуд-корт. Преображение продолжится в этом году, всего на эти цели предусмотрено 180 млн рублей.