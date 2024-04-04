В Гонконге дикие обезьяны заразили человека вирусом герпеса B – пациент при смерти

В Гонконге 37-летний мужчина находится в критическом состоянии в реанимации после заражения вирусом герпеса B, также известным как обезьяний герпес. По данным Центра охраны здоровья министерства здравоохранения Гонконга, это первый подобный случай в стране. Выяснилось, что мужчина был ранен дикими обезьянами, которые являются естественными переносчиками вируса. В сообщении центра говорится, что вирус редко передается от человека к человеку, но от обезьяны к человеку – как видно – вполне легко, поэтому власти предостерегают граждан от кормления и прикосновения к диким обезьянам.

Сообщается, что ранее мужчина не жаловался на здоровье, но 21 марта был госпитализирован с лихорадкой и нарушением сознания. Родственники мужчины рассказали, что ранее он контактировал с дикими обезьянами во время посещения загородного парка Кам-Шан в конце февраля.

Представитель Центра охраны здоровья заявил, что это первый зарегистрированный случай заражения вирусом герпеса B в Гонконге, хотя раньше были случаи заражения в США и Японии – все они были вызваны царапинами или укусами обезьян. Вирус естественным образом передается через слюну, мочу и стул макак, которые распространены в Гонконге.

Первыми симптомами обезьяньего герпеса являются симптомы гриппа, которые могут перерасти в поражение центральной нервной системы и привести к смерти.