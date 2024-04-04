Из Екатеринбурга впервые за четыре года вылетел прямой авиарейс в Пекин

Впервые за последние годы из аэропорта Кольцово вылетел прямой рейс "Екатеринбург – Пекин".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, в столицу Китая отправились 80 человек и 56 мест багажа общим весом 989 кг. Это первый рейс за последние четыре года. В 2020 году авиасообщение между Екатеринбургом и китайскими городами приостанавливалось из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Как отмечают на таможне, до начала пандемии полеты в Китай были востребованы у уральских пассажиров. Сегодняшний первый рейс обошелся без нарушений – никто из пассажиров не пытался нарушить таможенные правила.

Напомним, что прямые перелеты из Екатеринбурга в Пекин будет выполнять авиакомпания "Уральские авиалинии". Вылеты запланированы три раза в неделю на лайнерах Airbus A319 по понедельникам, четвергам и субботам. В новом весенне-летнем сезоне принимать пассажиров будет новый китайский аэропорт Дасин.