Двое мигрантов незаконно вернулись в Нижневартовск после выдворения из России

В Нижневартовске полицейские выявили два факта незаконного пресечения государственной границы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

Первой стала 20-летняя жительница одной из стран ближнего зарубежья. Ее депортировали в 2023 году и запретили въезд в Россию на четыре года за нарушение административного законодательства. В марте она вновь прибыла на территорию России, изменив свои данные.

Другой иностранец 1994 года рождения, которому по решению суда был запрещен въезд на территорию России с 2017 по 2020 год, изменил свои имя и фамилию, также незаконно пересек границу.

В действиях иностранцев усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.322 УК РФ "Незаконное пересечение границы Российской Федерации".