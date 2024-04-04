На Урале рабочий сорвался с крыши дома и погиб

На Среднем Урале рабочий погиб, сорвавшись с крыши дома. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось днем 3 апреля при капитальном ремонте крыши многоквартирного дома на улице Усошина в Нижней Туре. С высоты упал рабочий, который погиб. Следователем СК уже проведен осмотр места происшествия. Сейчас допрашиваются свидетели и назначаются необходимые экспертизы.

Также анализируется интересующая следствие документация. Выясняется, проводился ли инструктаж по технике безопасности. Проверяется наличие должностных инструкций и других документов.

Как добавил руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, личность погибшего полицейские установили оперативно: им оказался ранее судимый мужчина 1978 года рождения, приехавший для ремонтных работ из другого города. Он проживал с несколькими рабочими на съемной квартире в Нижней Туре.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". Как отметили в СК, наказание за совершение этого преступления – до 5 лет лишения свободы.