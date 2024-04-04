В России предложили ввести статью за преследование

В России может появиться новое наказание за преследование.

С такой инициативой выступил глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Согласно документу, в КоАП будет добавлена новая статья "Преследование".

Если преступление совершено в первый раз, то будет грозить штраф в 2 тыс. руб. За те же действия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, предлагается установить штраф до 3 тыс. Если человек уже привлекался к ответственности по этой статье, то его предлагается наказывать на 5 тыс. руб., либо административным арестом на срок до 15 суток.

Законопроект с поправками в КоАП о введении наказания за преследование и нарушение частной жизни проходит процедуру согласования, сообщает пресс-служба Минюста, сообщают "Известия".