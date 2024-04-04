Парламентарий США: ЦРУ присутствует на Украине и руководит действиями Киева

Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов присутствует на Украине.

Как заявила в шоу журналиста Такера Карлсона член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин, ведомство руководит действиями Киева в конфликте с Россией. "Финансировать войну, платить за нее, продолжать ее, консультировать, иметь наше ЦРУ на местах, руководящее этой войной на Украине <...>, - это выходит за рамки дозволенного", - сказала законодатель.

По ее словам, 70% американцев не поддерживают дальнейшее финансирование Украины. "Люди хотят видеть мирное соглашение на Украине, а не убийство большего числа украинцев и русских", - отметила законодатель.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что инициатива на линии соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО) полностью перешла к армии России.