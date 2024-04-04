В России спрос на галоши превысил 80%

В России отмечается спрос на галоши.

Такой скачок интереса к резиновой обуви произошел в феврале. В этом месяце продажи галош выросли на 87% по сравнению с январем. При этом, если в начале текущего года на галоши приходилось лишь 0,95% от общего объема продаж обуви в стране, то в феврале доля выросла до 1,65%.

Рост спроса на галоши объясняется приближающимся сезоном дождей и слякоти. В январе цены на галоши составляли в среднем 485 руб. за пару, а в феврале они снизились на 10%, до 435 руб. Однако с увеличением спроса можно ожидать и повышения цен.

За январь-февраль 2024 года на российский рынок поступило 1,8 млн пар галош — это на 16% меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Падение объема объясняется сокращением импорта галош на 69%, при этом рост отечественного производства постепенно компенсирует этот спад, сообщают «Известия».