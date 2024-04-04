В МВД РФ объяснили очереди в ГАИ

Информация в некоторых Telegram-каналах о невозможности получить госуслуги в подразделениях московской Госавтоинспекции является недостоверной.

Как сообщила в Telegram официальный представитель МВД России Ирина Волк, очереди действительно есть, однако сотрудники работают до последнего посетителя.

Нагрузка на регистрационно-экзаменационные подразделения возросла после вступления в силу изменениями в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами, выдачи и обмена водительских удостоверений. Также роль играет сезонное увеличение числа регистраций и постановок на учет автотранспортных средств.

В конце 2023 года стало известно, что срок действия водительских удостоверений, которые истекают в 2024 –2025 гг., будет автоматически продлен на три года. Это касается водителей, управляющих транспортными средствами как в личных целях, так и при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности.