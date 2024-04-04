04 Апреля 2024
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Фото: Накануне.RU

"Яндекс" объяснил ответ "Алисы" о прошлом главной героине мультфильма "Маша и медведь"

Ответ умной колонки "Алиса" о том, что главная героиня мультфильма "Маша и медведь" была убита животным и стала призраком, является единичным случаем, больше устройство так не отвечает.

Как заявила пресс-служба "Яндекса", рекомендуется активировать детский режим при общении с "Алисой", чтобы оградить ребенка от нежелательного контента.

3 апреля уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина заявила, что "Алиса" выдала пугающий ответ на вопрос о том, почему Маша – главная героиня мультфильма, живет одна. Умная колонка ответила, что Маша – "всего лишь призрак убитой девочки, именно поэтому она не растет и видеть ее могут только животные", а родители девочки не смогли выдержать потери ребенка и уехали, оставив пустой дом. Мучает Маша медведя, потому что он и лишил ее жизни, ответила "Алиса".

"Яндекс" также указал, что для части вопросов, на которые "Алиса" не может ответить сама, она берет информацию из открытых источников, что и случилось в случае, который описала Митянина, сообщает РИА "Новости".

Ранее в "Яндексе" прокомментировали предположения о том, что умная колонка, разработанная компанией, может подслушивать пользователей. Опасения возникли после того, как в открытом доступе были опубликованы фрагменты исходного кода некоторых сервисов "Яндекса".

Теги: Яндекс, мультфильмы, технологии


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Ранее 31.01.2023 20:49 Мск Умная колонка от "Яндекса" может "подслушивать" только разработчиков - компания

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