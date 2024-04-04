Минэкономразвития: рост ВВП России в феврале составил 7,7%

В феврале текущего года ВВП России увеличился на 7,7% в годовом выражении после роста на 4,6% в январе.

Как говорится в материалах Минэкономразвития о текущей экономической ситуации в стране, к 2022 году рост составил 4,7% и 2% в феврале и январе соответственно.

Наибольший рост произошел в обрабатывающей промышленности (+13,5%) и в промышленном производстве (+8,5%), в добывающем секторе рост составил 2,1% год к году после 0,8% в январе. В феврале инфляция разогналась до 7,69%, по состоянию на 1 апреля она находится на уровне 7,62% в годовом выражении. С начала года по 1 апреля потребительские цены выросли на 1,87%.

По итогам февраля уровень безработицы обновил исторический минимум и опустился до 2,8%. Уровень зарплаты в номинальном выражении вырос на 16,6% — до 75 034 рублей, в реальном выражении рост составил 8,5%.

Ранее президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию назвал показатели роста экономики РФ и указал направление ее развития. В 2023 г. экономика России росла быстрее, чем мировая. По этому показателю РФ опередила страны G7.