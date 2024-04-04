Директора "Дагэнерго" заподозрили в хищении 2,8 млрд рублей

Директор филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев, отправленный под арест.

Он проходит по уголовному делу о мошенничестве и подозревается в хищении около 2,8 млрд руб. Мухумаев последовательно занимал должности начальника управления компании "Дагэнергосеть", гендиректора АО "ДЭРС" и фактически руководил строительной компанией "Энергопрогресс". Фигурант совместно с другими лицами в составе ОПГ, в которую входили руководящие работники еще ряда компаний, похитил денежные средства в размере около 2,8 млрд руб., сказано на сайте Советского районного суда Махачкалы.

Злоумышленники завышали объемы и стоимость выполненных работ и материалов, а также использовали ненадлежащее оборудование при создании комплексной системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных.