Херш: ЦРУ предупредило спецслужбы РФ о подготовке теракта в Москве

ЦРУ якобы предупредило спецслужбы России о том, что боевики готовят теракт в Москве.

Об этом заявил ресурсу Substack американский журналист-расследователь Сеймур Херш, который сослался на неназванных представителей разведывательного управления, знакомых с ситуацией.

"Было больше предупреждений между разведками, по меньшей мере, одно было маркировано „срочно“ и передавалось перед концертом от ЦРУ российской разведке", — сказал журналист.

США также якобы сообщили о том, что информация о предстоящей атаке была "достоверной", а сам теракт должен был произойти в "краткосрочной" перспективе. Херш отметил, что американская разведка заранее не знала, что теракт произойдет именно в "Крокус Сити Холле".

Ранее издание The Washington Post сообщило, что Вашингтон якобы за две недели до нападения передал властям России информацию о том, что в "Крокус Сити Холле" готовится теракт. Как заявили американские чиновники, США передали эти данные за день до того, как американское посольство в Москве распространило предупреждение о возможном теракте в Москве в марте.