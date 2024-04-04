Названа вероятная причина сбоя работы WhatsApp*

Стало известно, что могло стать причиной сбоя работы WhatsApp*.

Как заявили в главном радиочастотном центре, вероятно, проблема связана со сбоем внутри инфраструктуры Meta*. Наблюдается проблема с получением и отправкой сообщений, не загружаются медиафайлы.

Подчеркивается, что Роскомнадзор . WhatsApp на территории России.

3 апреля, согласно данным сервиса Downdetector, пользователи начали массово жаловаться на проблемы с работой мессенджера. Также Помимо жалобы поступают из США, Великобритании, Индии и других стран. Также люди жалуются на работу Facebook* и Instagram*.

* Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в России.