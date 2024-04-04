В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о новой мобилизации в России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящейся мобилизации в России.

"Это неправда", — ответил он, сообщает ТАСС.

До этого председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что заявление Зеленского о том, что в России летом планируется новая волна мобилизации, не соответствует действительности. По словам депутата, мобилизация в России сейчас не нужна.

На прошлой неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал полной глупостью заявления о том, что России потребуется дополнительная мобилизация для создания "санитарной зоны" у границ Белгородской области.