04 Апреля 2024
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о новой мобилизации в России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящейся мобилизации в России.

"Это неправда", — ответил он, сообщает ТАСС.

До этого председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что заявление Зеленского о том, что в России летом планируется новая волна мобилизации, не соответствует действительности. По словам депутата, мобилизация в России сейчас не нужна.

На прошлой неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал полной глупостью заявления о том, что России потребуется дополнительная мобилизация для создания "санитарной зоны" у границ Белгородской области.

Теги: мобилизация, спецоперация, Песков


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Ранее 03.04.2024 19:29 Мск Картаполов опроверг заявление Зеленского о новой мобилизации в России

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