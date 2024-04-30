Силы ЦАР и ЧВК «Вагнер» провели операцию против НВФ в ряде регионов страны

Правительственная армия ЦАР, подразделения Горной полиции и «Черных пантер», а также бойцы ЧВК «Вагнер» провели крупномасштабную операцию против незаконных вооруженных формирований в ряде регионов республики.

За шесть дней, с 24 по 29 апреля, союзные силы провели рейды против боевиков в районах Уада, Бирао, Джазире и в окрестностях приисков Иреф, Балака и Кота-Бара. За это время им удалось уничтожить более 20 боевиков, еще троих взять в плен.

Бойцы ЧВК «Вагнер» и силы FACA изъяли у радикалов десятки единиц вооружения: РПГ, ПК, АК, ружья, пистолет, автоматы, снаряжение, рюкзаки, боеприпасы различного калибра. В районе Уада также были обнаружены укрепления террористов, такие как блиндажи и окопы.

В крупномасштабной операции участвовала и авиация FACA, которая прикрывала союзные силы с воздуха. Подразделения МИНУСКА за это время никак не проявили себя, предпочитая остаться в стороне. Примечательно, что 27 апреля одно из боестолкновений произошло в 350 метрах от базы сил ООН в Уада, однако они ничего не предприняли.