В Астраханской области волонтеры изготовили очередную партию маскировочных сетей для бойцов СВО

Жители посёлка Кировский Камызякского района продолжают активную работу по изготовлению необходимых фронту вещей и снаряжения. В работе принимают участие взрослые и дети.

Как сообщают педагоги Кировской СОШ имени Героя Советского Союза Павла Смирнова, кировчане участвуют в акциях в знак поддержки участников СВО. Учителя, школьники, их родители и неравнодушные жители поселка собирают посылки для военнослужащих.

«Мы стараемся укрепить боевой дух наших бойцов, – говорит советник директора Кировской школы по воспитанию Альбина Нургалиева. – В посылки, отправляемые на фронт, обязательно вкладываем письма поддержки бойцам».

Кроме того, в школе проводятся и благотворительные ярмарки. Средства, вырученные от продажи продуктов и других товаров, направляют на помощь солдатам, сообщает «Маяк дельты».