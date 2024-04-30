"Зенит" объявил о планах продлить контракт с Семаком до 2030 года

ФК "Зенит" объявил, что с главным тренером команды Сергеем Семаком достигнута договоренность о продлении контракта.

Действующее соглашение специалиста заканчивается через год.

"С Сергеем Богдановичем достигнута принципиальная договоренность о продлении контракта еще на пять лет, то есть до мая 2030 года. Контракт подпишем до начала нового сезона", - сообщила председатель совета директоров "Зенита" Елена Илюхина, которую цитирует официальный сайт петербургского клуба.

48-летний Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года. За это время он неоднократно выигрывал с клубом чемпионат России.