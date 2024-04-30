Костромская область в тройке лидеров ЦФО по суммарному коэффициенту рождаемости

В ходе Всероссийской конференции "Россия - большая семья больших семей. Многодетность как новая норма" первый замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина сообщила, что в целом коэффициент рождаемости в ЦФО вырос на 0,2%.

Лидерами демографического роста в округе стали Тула с ростом коэффициента на 3 процента, в Липецкой области данный показатель вырос на 2,5% процента, а в Костромской – на 1,9 процентов.

Ольга Баталина заметила, что это регионы с разной бюджетной обеспеченностью, территорией, структурой населения, что говорит об индивидуальных решениях местных властей, направленных на изменения демографической ситуации.

В Костромской области введен целый ряд мер поддержки семей с детьми. Получателями различных субсидии являются более 30 тысяч семей. По инициативе Сергея Ситникова в Костромской области установлена дополнительная выплата - 100 тысяч рублей при рождении третьего и последующего ребенка.

Для улучшения жилищных условий многодетным семьям предоставляется социальная выплата на погашение ипотечного кредита при приобретении жилья. В июле 2022 года Сергей Ситников подписал изменения в областной закон, благодаря чему многодетные семьи могут получить средства повторно при рождении четвертого и каждого последующего ребёнка, даже если семья уже улучшила свои жилищные условия, но при этом продолжает выплачивать ипотеку. Родители новорожденных при выписке из роддома получают от региона комплекты одежды.

В этом году губернатор Сергей Ситников подписал постановление о выдаче молодым семьям сертификатов на бесплатную диагностику репродуктивного здоровья. Они будут вручаться молодоженам в ЗАГСе в день регистрации брака. Сертификат уже с 1 мая начнут получать жители региона в возрасте от 18 до 35 лет. Воспользоваться документом можно в течение года.

Благодаря реализации комплекса мер в регионе с каждым годом становится все больше многодетных семей. Сегодня в области проживает около 8 тысяч семей, где воспитываются трое и более детей. Уровень рождаемости детей, которые являются третьими в семье, вырос в 2023 году почти на 8%. Также увеличились и четвертые рождения – почти на 18%, рост рождения пятых и последующих детей составил более 2%.