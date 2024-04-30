Лавров разъяснил главе МИД Таджикистана о мерах по профилактике терроризма в России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим коллегой из Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. Речь шла о принимаемых в России мерах безопасности после теракта в "Крокус Сити Холле".

Напомним, накануне в МИД Таджикистана заявили о вручении ноты послу России в этой стране Семену Григорьеву. В документе была зафиксирована "серьезная озабоченность массовыми случаями проявления подчеркнуто негативного отношения к гражданам Таджикистана на территории России, а также повсеместного нарушения их прав и свобод".

Как сообщили Накануне.RU в МИД РФ, телефонная беседа Лаврова с Мухриддином состоялась сегодня, 30 апреля, по инициативе российской стороны. Главы ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия.

"Таджикистанской стороне даны дополнительные подробные разъяснения о проводимых российскими службами мерах по профилактике терроризма в соответствии с законодательством Российской Федерации. Трагические события в "Крокус Сити Холл" стали главной причиной более тщательных проверок прибывающих к нам иностранных граждан. Особо подчеркнуты временный характер принятых мер, их ненаправленность против конкретной нации или религии, постепенная нормализация обстановки на пунктах пропуска", - говорится в сообщении российского МИД.

Сегодня стало известно, что на помощь семьям погибших и пострадавшим в теракте в "Крокусе" собрано 1,6 млрд рублей.