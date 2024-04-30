"ЕР" приостановила членство в партии арестованного спикера думы Нижнего Новгорода

"Единая Россия" приостановила членство в партии председателя городской думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном отделении "ЕР".

Соответствующее решение принял президиум политсовета областного отделения. Уточняется, что приостановление членства в партии связано с возбуждением против Олега Лавричева уголовного дела.

Напомним, что Лавричев был задержан в ДНР, куда отвозил гуманитарный груз. Сегодня стало известно, что чиновника обвиняют в растрате при приобретении медоборудования – маммографов на 22 миллиона.

По решению суда спикер думы Нижнего Новгорода заключен под стражу до 26 июня 2024 года – именно на такой мере пресечения настаивало следствие. Сам Олег Лавричев просил отпустить его под домашний арест.