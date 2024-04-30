В МЧС предупредили о сильном дожде в Свердловской области в ночь на 1 мая

На Среднем Урале в первую ночь мая испортится погода.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, ночью 1 мая местами в регионе ожидается сильный дождь. Жителям нужно соблюдать меры безопасности и быть бдительными. В период непогоды свердловчан просят отказаться от отдыха на природе и организации походов.

Водителей автомобилей призывают не пытаться преодолеть подтопленные участки.

"Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание", - советуют в МЧС.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи жителей просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или единому номеру вызова экстренных служб "112".