30 Апреля 2024
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Фото: Накануне.RU

Эстония не будет депортировать военнообязанных украинцев, Литва - готова

Эстония не планирует депортировать украинских мужчин для их мобилизации и отправки на фронт. Об этом заявила советник отдела политики гражданства и миграции МВД Эстонии Аннели Викс.
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Более того, украинцы с просроченными документами смогут и дальше проживать в Эстонии. Отсутствие действительного документа не ограничивает возможности подачи заявления на получение или продления вида на жительство, потому что действующий порядок допускает идентификацию или подтверждение личности на основании других доказательств. Хотя выехать в другие страны украинцы с просроченными документами не смогут, напомнила Викс.

Иной позиции придерживаются в Литве. Там готовы оказать "помощь" в депортации военнообязанных украинцев. Президент республики Гитанас Науседа заявил, что Украина должна иметь все инструменты, чтобы вернуть людей для мобилизации. И местный режим будет сотрудничать по этому вопросу с украинским.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что при продлении вида на жительство будет приниматься во внимание, выполнил ли украинец "свой мобилизационный долг или освобожден от него". Конкретных решений пока еще нет. Она считает, что это должно обсуждаться на уровне ЕС.

Ранее польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что нужно депортировать украинцев. При этом глава МВД Польши Марцин Кервинский заверил, что страна не будет этого делать и нужно действовать по закону. А он предоставляет защиту украинским беженцам, но она пока действует только до 30 июня. В МИД страны считают, что можно, например, прекратить все социальные выплаты военнообязанным украинцам.

Напомним, недавно Киев прекратил оказывать любые консульские услуги своим гражданам за границей без военного билета, пока они не вернутся на Украину и не обратятся в ТЦК (военкомат), который с большой вероятностью отправит их воевать против России. Глава МИД республики Дмитрий Кулеба заявил, что режим будет непреклонен по отношению к уехавшим. Они показали "своему государству", что вопрос их выживания их не касается, поэтому никаких консульских услуг они больше не получат, пока не докажут свою лояльность режиму на фронте.

Теги: эстония, литва, украина, депортация, мобилизация


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