На помощь семьям погибших и пострадавшим в теракте в "Крокусе" собрали 1,6 млрд рублей

В фонд "Российского Красного Креста" собрано более 1,6 млрд рублей на помощь семьям погибших и пострадавшим в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Как написал он сегодня в своем Telegram-канале, 40 дней назад трагедия в "Крокусе" унесла 145 жизней, еще 551 человек пострадал.

"Сегодня у стихийного мемориала с самого утра собираются люди, чтобы почтить память тех, кто погиб в этой чудовищной трагедии, и возложить цветы. Пусть подобное не повторится никогда", - отметил губернатор.

Ранее стало известно, что силовики задержали еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Сообщалось, что задержанный – гражданин Таджикистана.