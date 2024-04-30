Спикер думы Нижнего Новгорода заключен под стражу

Председатель городской думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев арестован на два месяца.

Напомним, Лавричев был задержан в ДНР, куда отвозил гуманитарный груз. Сегодня его доставили в суд, который избрал для него меру пресечения.

Спикер думы Нижнего Новгорода заключен под стражу сроком до 26 июня 2024 года. Именно на такой мере пресечения настаивало следствие. Сам Лавричев просил отпустить его под домашний арест.

Сегодня стало известно, что чиновника обвиняют в растрате при приобретении медоборудования – маммографов на 22 миллиона.