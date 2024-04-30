В Лондоне мужчина с мечом напал на прохожих и полицейских

В Лондоне задержали мужчину, напавшего с мечом на прохожих и полицейских.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на канал Sky News, инцидент произошел во вторник утром в столичном пригороде Эно неподалеку от станции подземки. Мужчина с мечом попытался атаковать прохожих и двух сотрудников полиции. В результате пять человек госпитализировали с травмами.

36-летнего нападавшего задержали и арестовали. О причинах, побудивших его устроить нападение, не сообщается. Однако в полиции полагают, что инцидент не связан с терроризмом.

Напомним, в марте в ворота Букингемского дворца врезался автомобиль. Полиция задержала водителя.