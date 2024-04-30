Задержанный председатель думы Нижнего Новгорода сообщил, в чем конкретно его обвиняют

Стало известно, в чем конкретно обвиняется председатель городской думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев, накануне задержанный в зоне проведения СВО.

"Обвиняют в растрате шесть лет назад при приобретении медоборудования – маммографов... на 22 миллиона", - заявил Лавричев журналистам перед заседанием суда, где ему будет избрана мера пресечения. Его слова приводит РИА Новости.

Председатель думы пояснил, что этот эпизод произошел в то время, когда он руководил Арзамасским приборостроительным заводом имени П.И. Пландина. Лавричев также подтвердил, что его задержали в ДНР, куда он привез гуманитарный груз.

Гособвинение ходатайствует об избрании Олегу Лавричеву меры пресечения в виде заключения под стражу. Сам он просит назначить ему домашний арест.